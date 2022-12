Faible taux d'application de le baisse des prix des denrées : Le service du commerce accule les commerçants de Thiès

Comme en attestent les résultats de l'opération de contrôle menée hier au marché central et dans la zone escale par la brigade régionale du commerce. En effet, sur 46 commerçants (grossistes, demi-grossistes et détaillants) visités, 41 ont été épinglés.



Il s'y ajoute la saisie de 39 sacs de 50 kg de riz ordinaire, 10 sacs de riz parfumé, 13 sacs de 50 kg de sucre cristallisé, 15 bidons de 20 litres d'huile de palme et 133 sacs d'aliment de bétail équivalant à une masse de 6,5 tonnes. Ils ont tous été verbalisés pour pratique de prix illicites et devront payer une amende.

L’As