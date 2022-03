Faible taux d’octroi de bourses : Le Collectif des médecins en spécialisation, indexe Diouf Sarr

Le Comes est un organisme dont la vocation principale est de veiller à ce que tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes puissent accéder équitablement, à la spécialisation au Sénégal, mais il peine à atteindre cet objectif.



Dans un communiqué parvenu à «L’As», il dénonce le faible taux d’octroi des bourses par le Msas. « Il y a beaucoup de difficultés, notamment la prise en charge des frais liés à la spécialisation que rencontrent la plupart des médecins aspirant à la formation. L’attribution de la bourse de spécialisation pour tous semble à l’évidence être une utopie que l’État a laissé entrevoir aux médecins pour les amener à s’engager dans une spécialisation, et ensuite, les laisser à eux-mêmes », fulminent les membres du Comes, avant de dénoncer : « Au lieu de se rapprocher de l’objectif promis en augmentant progressivement et de manière conséquente, le nombre de boursiers, aujourd’hui on se retrouve, avec un taux de 60% de docteurs en spécialisation (DES) non boursiers, ce qui constitue un frein sans précédent à l’accès à la spécialisation ».



Face à cette situation, le Collectif a décidé d’exprimer son ras-le-bol. « En raison du nombre très limité, voire insignifiant de bourses que le ministère de la Santé s’apprête à octroyer cette année 2022, brisant encore une fois la carrière de nombreux médecins généralistes qui avaient pour ambition de se spécialiser, les médecins en spécialisation, après avoir rencontré les autorités du ministère de la Santé, écrit à la Présidence de la République sans suite et fait plusieurs communiqués d’alerte, sans réaction majeure de l’autorité, ont décidé de bloquer la tenue de la commission d’attribution des bourses jusqu’à ce que le nombre prévu soit revu à la hausse. Le Comes se réserve le droit de recourir à tous les moyens de lutte syndicaux pour plaider sa cause, si des efforts ne sont pas consentis par les autorités ».



Pour l’année universitaire 2020- 2021, le Comes comptait 1448 membres dont 46% de Sénégalais. « Parmi eux, sur deux cent soixante-seize (276) demandes, seules cent quatre (104) bourses ont été octroyées par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, soit un taux de 37,6% », renseigne le Collectif.



Président du Comes, Dr. Mbaye Sène affirme qu’en 2018, le Président Macky Sall avait promis non seulement de revaloriser, mais aussi de généraliser cette bourse à l’ensemble des médecins sénégalais souhaitant poursuivre une formation spécialisée. « Ce même vœu a été réitéré dernièrement en Conseil des ministres, où il a été demandé aux différents ministères concernés de proposer un dispositif permanent de facilitation de l’accès à la spécialisation médicale des médecins sénégalais.



Malheureusement, cette promesse entrevue par beaucoup comme une bouffée d’air pur dans l’agonie du système de santé sénégalais, n’a pas encore été matérialisée », se désole Dr. Mbaye Sène.



Poursuivant, il soutient qu’un peu plus du quart d’entre eux se voient ainsi contraints d’abandonner les études de spécialisation en cours de parcours, contribuant ainsi à creuser le gap déjà trop grand des spécialistes au Sénégal. « Devant cette situation préoccupante, des démarches ont été entamées par le Comes auprès des autorités concernées ; mais elles n’ont pas permis de trouver une issue favorable à notre problématique », regrette-t-il.