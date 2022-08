Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fair Play Les fans saluent l’honnêteté de Mané qui a signalé son erreur : «Cet homme est un saint !» Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 11:07 | | 0 commentaire(s)| Lors de la victoire 7-0 du Bayern sur le terrain de Bochum, ce dimanche, Sadio Mané a signé un doublé – et un autre but de la main, logiquement refusé après consultation de la Var. Son geste passe inaperçu aux yeux de l’arbitre. Mais la réaction du champion d’Afrique est saluée par le monde du foot.

On joue la 40e minute de jeu. Joshua Kimmich envoie le ballon à Kingsley Coman par-dessus la défense. Sa tête atterrit sur le poteau, Sadio Mané pousse le ballon dans les filets, 4-0 pour le Bayern.



Mais le ralenti montre la star sénégalaise qui signale avoir marqué de la main. L’arbitre Daniel Siebert consulte la Var et invalide logiquement le but alors qu’il n’avait rien vu au départ. Ce qui échappe à l’arbitre central, tous les fans le voient probablement à la télévision. Mané est assis dans le filet du but de Bochum après le prétendu 4:0, un sourire malicieux sur le visage.



Il regarde vers Coman, se tape la main droite et fait un clin d’œil. Le geste est sans équivoque. Le champion d’Afrique a poussé le ballon dans le but avec la main. Bien évidemment, ce geste de Sadio Mané est devenu très viral sur les réseaux sociaux. L’attaquant vedette des « Lions » a avoué avoir marqué un but à l’aide de sa main, ce qui a amené l’arbitre du match à l’annuler.



Cette belle initiative de Sadio Mané a poussé la presse allemande à lui attribuer le trophée honorifique de geste fair-play de la semaine. Encore une fois, l’international sénégalais fait preuve d’un comportement exemplaire qui sied avec son statut de grand seigneur sur et en dehors des terrains.

Pour rappel, ce dernier est en train de marquer les esprits dans sa nouvelle aventure avec le club bavarois, lui qui a marqué 4 buts en autant de matchs disputés, pour le compte de la Bundesliga et de la Super Coupe d’Allemagne. L’ancien joueur de Liverpool tentera d’aider le Bayern à reconquérir le trophée de Ligue des champions pour la 7e fois de son histoire



Les fans de foot qui aiment déjà l’homme, l’adorent encore plus. D’autres vont même dire que l’enfant de Bambali est un saint. De toutes les manières, Sadio reste l’un des footballeurs les plus admirés de la planète. «Sadio Mané marque et indique qu’il a marqué de la main. But annulé. 1mn30 plus tard il marque à nouveau. Cet homme est un saint», a salué un internaute.



Un autre d’enchaîner : «Sadio Mané marque et indique qu’il a marqué de la main. But annulé. 1mn 30s plus tard, il marque à nouveau. Cet homme est totalement à part.»

Le quotidien, Sud quotidien et afriquesports





Accueil Envoyer à un ami Partager