Fair-play après sa défaite: Idy en mode républicain

Battu à Thiès et dans son propre bureau de vote, Idrissa Seck a demandé à ses responsables d’accepter leur défaite. Le leader du parti Rewmi leur a carrément donné l’ordre de ne pas déposer un recours et de rester républicains.



D’ailleurs, après avoir été hué dans son centre le jour du vote par des militants d’Habib Kane, membre de la coalition « Rewwum Ngor » et battu dans son centre de vote par ce dernier, Idrissa Seck l’a joint au téléphone pour le féliciter, renseigne "Rewmi".



Aujourd’hui, également en grand républicain, il a intimé à ses lieutenants d’accepter la défaite et de passer à autre chose.