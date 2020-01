Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Faire l'amour enceinte: Tout est possible ! Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| Nausées, fatigue, peur de blesser bébé et une libido en montagnes russes ? Faire l'amour enceinte peut être une source d'angoisses et de questionnements pour les futurs parents. Où en est mon désir ? Et celui du futur papa ? Dans quel cas faire l'amour enceinte peut-il être dangereux ? Le bébé peut-il nous entendre ? Pour vous, on fait le point afin de vous permettre d'aborder plus sereinement cette dimension importante de votre grossesse.





Les chiffres le prouvent : 50 % des couples stoppent progressivement leurs relations sexuelles au cours de la grossesse. Seuls environ 10 % des couples arrivent à conserver une sexualité "normale" du début à la fin de la grossesse ! Et pourtant, vivre une sexualité épanouie en attendant bébé n'a rien de contradictoire, c'est même recommandé par le corps médical. Sexe et grossesse sont loin d'être incompatibles, bien au contraire.



A bas les idées reçues !



- J'ai peur de blesser bébé



Parmi les peurs les plus répandues sur le sexe et la femme enceinte, on trouve celle de faire du mal au bébé. Environ 70 % des hommes qui s'abstiennent de faire l'amour avec leur compagne enceinte évoquent cette raison.



Pas de panique : le foetus est bien protégé dans sa bulle de liquide amniotique qui l'isole totalement du monde extérieur. Ce liquide joue un rôle d'amortisseur : le bébé suit le mouvement, il ne peut pas être "comprimé" lors des rapports, quelle que soit la position sexuelle des parents. Quant aux microbes, ils n'ont qu'à bien se tenir : le col de l'utérus est obstrué par une glaire qui barre la route à la plupart d'entre eux.



- Je crains que le pénis de mon homme ne transperce la poche des eaux



Rassurez-vous, il n'y a aucun risque de rupture de la poche des eaux. Même lors d'une pénétration profonde, il ne peut effleurer le bébé. Pourquoi ? Simplement parce que le vagin et l'utérus sont distincts : 4 à 5 centimètres séparent le fond du vagin de la tête du bébé.b[

De même, si la grossesse se déroule normalement, il n'y a aucun risque que les rapports déclenchent un accouchement prématuré ou une fausse couche.



- Mon bébé peut il entendre les rapports sexuels ?



Non, le foetus n'entend rien et ne peut pas être le "spectateur" de vos ébats amoureux ! En revanche, il peut ressentir le bien-être et le plaisir de la maman, notamment lors de l'orgasme, car les hormones déclenchent des contractions utérines.



Lorsque vous faites l'amour, bébé se trouve comme bercé dans un bain à bulles, ce qui, on peut l'imaginer, ne peut être qu'agréable...



Enceinte, mon homme ne me désire plus...



La question des rapports sexuels pendant la grossesse préoccupe souvent les futurs pères, et une baisse de libido masculine peut être constaté pendant la grossesse. Les hommes redoutent parfois que la pénétration ne blesse le fœtus ou ne provoque un accouchement avant terme. Il est important de leur dire qu’ils ne risquent pas d’écraser le bébé en s’allongeant sur leur compagne. Le bébé baigne en effet dans le liquide amniotique qui forme une sorte de coussin protecteur autour de lui.



N’hésitez pas à rassurer votre partenaire et à chercher ensemble comment adapter au mieux votre vie sexuelle.

Le premier trimestre



Une libido en berne



Au 1er trimestre, la libido est très souvent en berne pour la future maman. Pendant cette période le sexe et la femme enceinte ne font pas bon ménage : encore sous le coup de l'annonce de la grossesse, on a d'autres choses en tête que les galipettes. On est donc peu disposée physiquement, car le corps subit de nombreuses transformations, sous l'influence des hormones. Le premier trimestre est souvent synonyme de fatigue, envie de sieste et assoupissements impromptus...pas vraiment propice à une sexualité débordante.



Pourquoi cette baisse de désir ?



D'abord et surtout à cause de la fatigue et des nausées qui peuvent s'inviter dès les premières semaines de grossesse. Mais les futures mamans peuvent aussi souffrir de nombreux petits maux : constipation, hémorroïdes, brûlures d'estomac, sécheresse vaginale (attention, tous ces symptômes ne sont ni obligatoires ni forcement concomitants)



A ce stade de la grossesse si les rapports sexuels sont moins fréquents cela est dû, dans 80% des cas, à une baisse du désir féminin. Et lors des rapports l'afflux de sang provoqué par l'excitation congestionne davantage les tissus. Les sensations normalement plaisantes peuvent parfois devenir désagréables. La pénétration peut être douloureuse, car les parois vaginales se modifient. Les seins grossissent, ce qui, souvent, plaît à votre partenaire. Le hic, c'est qu'ils font mal ! Il faut alors expliquer avec tact que les caresses à cet endroit peuvent se révéler pénibles.

Le deuxième trimestre



Un appétit sexuel au top !



Ouf, c'est reparti ! La période d'adaptation est passée. Les premières échographies ont permis d'estomper les craintes : on sait que son bébé va bien et on commence à le sentir bouger. C'est la phase la plus épanouie de la grossesse. Les malaises, nausées et autre fatigue ont (le plus souvent) disparu pour laisser place à une libido et un plaisir au top.



Un plaisir décuplé



Dès le 4e mois, les tissus du vagin et de l'appareil génital sont plus épais et congestionnés, le vagin est plus humide, comme si l'état d'excitation sexuelle était permanent. Une transformation avantageuse qui dure jusqu'au terme de la grossesse : on a envie de faire l'amour tout le temps ou du moins très fréquemment !



Bonus : on atteint l'orgasme plus facilement et avec plus d'intensité, car la zone génitale est bien irriguée et oxygénée. Certaines femmes connaissent des orgasmes d'un niveau jamais atteint en période "normale" et d'autres femmes découvrent lors de ce trimestre leur premier orgasme.



Le troisième trimestre



Petite baisse de régime



Autant être honnête, le 3e trimestre n'est pas réputé pour être celui de la chevauchée fantastique. Le bébé prend beaucoup de place, bouge davantage et la fatigue s'accentue.

D'un point de vue technique, les rapports sont toujours possibles jusqu'à la naissance, mais ils deviennent moins confortables, du fait du volume de l'abdomen. Le futur papa devra, lui, être encore plus à l'écoute et attentif aux éventuelles douleurs causées par la pénétration.



Les causes



La future maman est gênée par un corps plus lourd ; son dos et ses jambes la font souffrir et elle s'essouffle rapidement. Pour couronner le tout, elle se trouve parfois trop ronde, moins jolie donc moins désirable. Elle a besoin d'entendre dire qu'elle est toujours séduisante et belle !



Au final, seul un tiers des couples continue d'avoir des rapports dans les dernières semaines. Si c'est votre cas, super ! Sinon, pas la peine de culpabiliser, tout rentrera dans l'ordre quelques semaines après l'accouchement (oui, quelques semaines voire quelques mois le plus souvent) !



Adapter sa sexualité



Oubliez le missionnaire !



Cette position, pratiquable au début, devient inconfortable dès le 2e trimestre. Au 6e mois, votre ventre arrondi et vos seins douloureux la rendent difficile voire impossible ! Seule solution : que votre amoureux supporte le poids de son corps sur ses avant-bras.

Sexe et femme enceinte, les positions à privilégier :



L'andromaque : la femme à califourchon sur son partenaire, tout le monde est content ! Le ventre est dégagé et vous pouvez aisément contrôler la pénétration. Toujours avec vous au-dessus, vous pouvez vous coucher sur lui, vos jambes entre ses cuisses...



La levrette : une position très excitante pour votre partenaire et parfaite pour vous car le dos ne fait pas souffrir et le ventre ne gêne pas.



Les petites cuillères : variante de la levrette, le couple est allongé sur le côté. L'utérus alourdi par le bébé ne pèse pas vers l'estomac.



L'équerre : la femme est sur le dos, sur le lit. Son partenaire est à genoux devant elle et la pénètre, elle glisse ses jambes autour des hanches ou du cou de son partenaire.



Soyez créatifs !



Si la pénétration s'avère vraiment inconfortable, certaines caresses peuvent vous procurer un plaisir tout aussi intense. Votre compagnon peut toucher voire appuyer sur votre ventre de manière très sensuelle.



Les massages permettront de soulager vos courbatures.



Enfin, le sexe oral et la masturbation réciproque demeurent des options tout à fait réalisables si vous le désirez !

Dans quels cas s'abstenir ?



Dans la majorité des cas, vous pouvez avoir une sexualité tout à fait naturelle pendant votre grossesse, mais parfois le médecin conseille la diminution voire l'arrêt des rapports sexuels :



S'il y a un risque d'accouchement prématuré dû aux antécédents familiaux ou si le col de l'utérus est déjà raccourci et aminci. Dans ce cas, les prostaglandines contenues dans le sperme ne feraient qu'accélérer la dilatation et la maturation du col. C'est pour cette raison que celles qui veulent accélérer la naissance utilisent parfois la "méthode italienne" : faire l'amour pour déclencher l'accouchement (quoi que cette méthode ne soit pas scientifiquement prouvée) !



Si vous avez déjà fait une fausse couche, certains médecins recommandent d'éviter toute pénétration durant les deux premiers mois de la grossesse.



En cas de placenta praevia, c'est-à-dire si le placenta est placé au-dessus du col de l'utérus.



En cas d'hypertension ou de saignements apparus dès le début de la grossesse. Il est normal que de petits saignements se produisent lors des rapports, car l'utérus devient plus fragile. Cependant, si ces saignements persistent de façon abondante, une consultation en urgence s'impose. C'est peut-être un signe de placenta praevia.



Enfin, évidemment, on proscrit toute pénétration une fois la poche des eaux rompue ! Les risques d'infection pour le foetus sont alors très élevés.











Source : Autre presse



Accueil Envoyer à un ami Partager