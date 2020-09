Faits divers: Coups de couteau pour soupçon d'adultère et une épouse infidèle qui tente de... La rubrique des faits divers a choisi un mari qui s'est acharné sur son épouse pour un soupçon d'adultère et une femme mariée qui a voulu commettre deux fois un homicide, pour son infidélité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|

"L'Observateur" dans la livraison du jour, affirme qu'un mari, se sentant cocufiésur la base de soupçons à l'endroit de son épouse, n'a pas perdu du temps en réglant l'affaire à sa manière. Il s'est acharné sur cette dernière en lui plantant une dizaine de coups de couteau, lui causant de graves blessures.



Pour le second cas, c'est une femme mariée qui a été infidèle et qui n'a pas voulu assumer le prix fort de sa mauvaise conduite.



Âgée de 17 ans, elle a été surprise à la gare de Petersen, à deux reprises, tentant de se débarrasser de son bébé "encombrant".





