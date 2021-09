Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fake News/ Annoncé à la Sureté Urbaine: Pape Samba Badiane, PDG Expert-Auto dément et précise... Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 21:33 | | 0 commentaire(s)| Pape Samba Badiane, PDG d’expert Auto, accroché par Leral, a démenti de manière formelle, les rumeurs, faisant état de sa détention à la Sureté urbaine pour d’éventuelles difficultés avec le fils du Président de la Républque, Amadou Sall. Conscient de la manipulation de mal-intentionnés, Pape Samba Badiane dit ne pas connaître Amadou Sall. Mais, précise l’avoir rencontré, une seule fois par hasard.

Le boss d’Expert Auto, Pape Samba Badiane écarte la possibilité d’être en affaire avec le fils du Président de la République, Amadou Sall. N’étant en rien lié, il peine à comprendre, comment il pourrait avoir maille à partir avec Sall-fils.



Ainsi, il estime que c’est du bavardage infertile, cherchant à titiller ses nerfs avec des informations infondées. « Nous ne sommes associés dans aucun business. Je gère mon entreprise en toute autonomie », a précisé le PDG d’Expert Auto, Pape Samba Badiane.



Des préposés à la calomnie et, à la médisance, prévient-il, sont prêts à mettre la main sur le Coran pour affirmer qu’Amadou Sall est un de ses associés. « Peut-être, ils se disent qu’Amadou Sall est un passionné de véhicules. Et tout comme Pape Samba Badiane qui a son entreprise, pignon sur rue, avec les plus belles voitures du pays, donc, il ne peut pas le faire seul sans l’aide d'une autorité.



C’est pour cela qu'ils cherchent, peut-être, à impliquer Amadou Sall dans mes affaires. Mais, le fils du Président Sall n'a pas de lien avec ma campagnie. Et encore une fois, il faut que ces malintentionnés laissent Amadou Sall en paix », a-t-il, imploré.





Accueil Envoyer à un ami Partager