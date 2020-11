Fake News: Attribué une proximité le Procureur Serigne Bassirou Guèye à Mimi Touré limogée, serait dans l’ordre de la calomnie et de la médisance Le Sénégal reste un beau pays. Face à chaque situation ou circonstance, des personnes malintentionnées cherchent toujours, à en profiter pour se tirer d’affaires. Insistant sur la relation entre l’ex-présidente du CESE, Mimi Touré, limogée et le Procureur de la République de Dakar, Serigne Bassirou Guèye qui fut son Conseiller technique no1, ces manipulateurs cherchent tout bonnement à donner des idées. Pas de nuance…, il s’agit d’une orchestration ou machination d’encagoulés qui lorgnent son siège. Sinon, depuis 2015, le Procureur n’a aucune relation ou rapport de proximité avec Mimi Touré.

L’éventualité d’un départ précipité du Procureur de la République de Dakar, reste une tentative, consistant à faire circuler un bruit de couloir pour décrypter le comportement d’une personne ou de l’autorité habilitée à prendre une décision d’éjecter ou de maintenir. Certains prétendants à ce siège de procureur de la République de Dakar, prévient-on, doivent avoir de la foi et de la hauteur pour gravir avec dignité et mérite à des postes de responsabilité.



Conscients de la précarité de certains acteurs des médias, faciles à embarquer dans un combat qui ne les concerne pas, ils instrumentalisent pour atteindre des objectifs, inavoués. Sur ce, l’information donnée par certains médias concernant le départ en perspective du procureur de la République de Dakar, Serigne Bassirou Guèye n’a rien de vrai. L’info dénudée de fondement, ces médias ont tout faux. Puisque, des « magistrats », avançant masqués, des envieux et prétentieux de ce cercle judiciaire, découvre-t-on, ont cherché à véhiculer ses rumeurs de bornes fontaines pour atteindre le Proc’.



Ainsi, ces jaloux et prétentieux, lorgnant depuis belle lurette le siège du Proc’, sont en train de poser des actes machiavéliques. Heureusement, dit-on, Serigne Bassirou Guèye, ciblé injustement, dirige et diligente les dossiers en main de maître. Le Procureur Guèye a une parfaite maîtrise des dossiers judiciaires, affairant à son métier.



C‘est d’ailleurs, le devoir de service, en tant que fonctionnaire de l’Etat qui l’avait amené à travailler à côté de l’ex-présidente du CESE, Mimi Touré. Sa compétence dans le domaine judiciaire l’avait aussi, permis d’être le conseiller Technique no1 de l’ex-Ministre d’alors, Mimi Touré. Tout comme son parcours dans d’autres services de l’Etat, il doit en grande partie sa responsabilisation à son dévouement au travail et, à l’accomplissement efficace des tâches imparties. Rien ne lui a été offert, pour le fait qu’il serait un proche de Mimi Touré. Non… Depuis 2015, il n’a aucun rapport de travail avec Mimi Touré. Donc, insinuer une quelconque proximité avec Mimi Touré limogée, serait de l’ordre de la calomnie et de la médisance. Un mauvais procès.



Et, le natif de Thilmakha Mbakol, en travailleur acharné, véritable parquetier, garde toujours la confiance du Chef de l’Exécutif et de son Ministre de tutelle, Me Malick Sall.



Sinon, rien d’autre n’est d’actualité, concernant la confiance, dont il bénéficie auprès de ses supérieurs hiérarchiques et de son Ministère de tutelle. D’après des sources proches, Serigne Bassirou Guèye, ciblé par de potentiels aspirants à son poste, n’a rien à craindre. Et, sa longévité à ce poste évoquée, prouve à suffisance que Serigne Bass est loin d’être sur siège éjectable. Prière…aux oiseaux de mauvais augure de se taire. L’agitation autour de cette tentative de divination n’est pas le propre des hommes de valeurs...





