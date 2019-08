Fake News : Mahammad Dionne n’a pas posté de message de tabaski sur Facebook Encore de fausses informations concernant le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence. Après l’annonce crapuleuse de son décès et les photomontages tendant à discréditer son image, de nouvelles Fake News ont été véhiculées, ce dimanche, à propos d’un post Facebook attribué à l’ancien Premier ministre, dans lequel il adresse un message aux sénégalais à l’occasion de la fête de l’Aîd-El-Kébir.

Leral.net, qui le tient de sources proches de l'ancien Premier ministre, est mesure d’affirmer que ce texte n’est que l’imagination fertile d’esprits mal intentionnés.

Mahammad Dionne qui ne dispose pas de compte Facebook n’est pas l’auteur de ce post.

Voici le texte publié

« Je demande à tous de me pardonner mes offenses comme je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé. Je prie pour vous tous, je prie pour le Sénégal, je prie pour chacun d’entre vous, afin que la paix et le bonheur s’installent dans toutes familles. Dewenati »



