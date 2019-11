Fake News- Mariage de Mbathio Ndiaye et Youssou Ndour, annoncé: L’artiste interplanétaire surpris, dément… Le mariage de la danseuse Mbathio Ndiaye et de la star interplanétaire, Youssou Ndour occupe la centralité des débats sur Twitter, Facebook et WhatsApp. Ce supposé mariage, sorti probablement de l’imaginaire fertile et débordante de Mbathio Ndiaye, n’est que fiction. Youssou Ndour, joint par Leral, se dit surpris et dément de manière formelle, un éventuel mariage.

La danseuse Mbathio Ndiaye serait de la catégorie des manipulatrices d’information dans sa quête de buzz. Elle aurait balancé une éventuelle histoire de mariage sans tête ni pieds. L’artiste-musicien, Youssou Ndour a démenti cette rumeur de ce supposé mariage avec Mbathio Ndiaye. Ecartant toute éventuelle relation, même professionnelle, Youssou Ndour soutient n’avoir même pas, connu Mbathio Ndiaye. Sauf, à travers les écrans de télévision.



N’empêche, les internautes ont été très intrigués après l’annonce assez spectaculaire et surprenante, donnant rendez ce jeudi, pour l’union de Youssou Ndour et de Mbathio Ndiaye. Certains internautes ou simple sénégalais se demandent à quel jeu, Mbathio Ndiaye est en train de jouer. En voulant du buzz, regrette-t-on, elle a trébuché et son choix, surréaliste, loin d’être à sa portée, est mal réfléchi.



Même, la femme, reconnue comme étant sa chargée de communication, Sophie Diop a révélé à des journalistes qui l’ont joint, être au même niveau d’information que le reste du public. Elle soutient avoir lu l’information sur plusieurs plateformes. Mais, assure qu’elle n’en sait rien. Evoquant un décalage horaire, elle précise que Mbathio se trouve présentement en Chine et, elle n’a pas réussi, à l’avoir au téléphone.



En cherchant du buzz, Mbathio fini par être une habituée des faits. En 2017, elle avait imaginé un mariage fantôme avec un certain sieur Camara, vivant à l’étranger. A l’aboutissement, rien de vrai. Cette fois, Mbathio revient sur l’espace public avec une autre histoire similaire.



Peut-être, les internautes n’ont pas pris le soin de bien regarder sa tenue de mariée qui accompagne ce post. Sinon, ils auraient découverts sa supercherie. Mbathio Ndiaye portait la même robe qu’autrefois, lorsqu’elle annonçait son mariage fantôme avec Monsieur Camara. Cela veut tout dire… Mbathio est une « menteuse », qui aurait perdue le Nord et vivant dans l’illusion des ténèbres.



Certains observateurs, accrochés par Leral, considèrent que Mbathio Ndiaye, « rejetée » et « vomie » par des Sénégalais, après son « scandale sexuel », cherche vainement, à retrouver sa réintégration sociétale. Sinon rien d’autre… n’explique son instinct de survie avec des ambitions surréalistes et démesurées.











