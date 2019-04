Fake news : Pape Gorgui Ndong n'a pas succédé à Amadou Samb Kane à la Direction de la LONASE Le limogeage de Amadou Samba Kane lors du Conseil des ministres de ce mercredi et son remplacement par l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong à la Direction de la Lonase, s'est révélé être une pure intox. C'est du moins ce que nous apprend "Le Témoin" dans sa livraison du jour. D'après le canard, Amadou Samba Kane, le maire de Ounaré est toujours aux commandes de la Lonase. Et, il est actuellement à Abidjan, où il participe à la rencontre de l'Association des loteries africaines (ALA).

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Certains travailleurs de la Lonase accusent l'ancien ministre, Pape Gorgui Ndong et son entourage d'être derrière cette campagne d'intoxication. "C'est un secret de polichinelle que Pape Gorgui Ndong rêve de la Lonase. Surtout que la société l'a beaucoup soutenu en tant que ministre pour l'organisation des vancances citoyennes. La Lonase était l'un des sponsors leaders des vancances citoyennes. Amadou Samba Kane déboursait sans compter pour aider Pape Gorgui Ndong. Certainement cela a attisé l'appétit de l'homme. Tout son rêve est aujourd'hui est d'occuper la bureau XXXL de Amadou Samba Kane", dénoncent les mêmes sources.



De son côté, Pape Gorgui Ndong aurait démenti l'information de sa nomination. D'autres rumeurs rectifient le tir pour confirmer une telle information, en disant que sa nomination devrait se faire dans la deuxième vague attendue lors de prochain Conseil des ministre. En attendant, Amadou Samba Kane est bien aux commandes de la Lonase.

