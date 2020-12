Fallou Thiam, un Sénégalais tué par balles au Mali: La FSD indignée, exige plus de protection pour nos compatriotes Un Sénégalais, du nom de Fallou Thiam, la trentaine révolue et originaire de Nguekokh, chauffeur de profession, a été tué par balles le 17 décembre 2020 au Mali. C’est la Fédération des Sénégalais de la Diaspora (FSD) qui a partagé la triste nouvelle.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020

« Ce crime odieux vient ainsi rallonger la liste déjà trop longue de Sénégalais de l’extérieur qui meurent assassinés, c’est pourquoi la FSD condamne cet acte jusqu'à la dernière énergie, exige l’arrestation du coupable et souhaite que toute la lumière soit faite au cours de l’enquête, pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur », nous dit le communiqué reçu, signé par le bureau de la FSD.



C’est pourquoi, la FSD soutient avec force, la marche de protestation organisée ce jour par les chauffeurs sénégalais et exige plus de protection pour nos compatriotes qui travaillent dans cette partie du Mali, marquée par une insécurité totale ces derniers temps.



« La FSD s’incline devant la mémoire de feu Fallou Thiam et prie pour le repos de son âme. La FSD présente ses condoléances les plus attristées à la communauté sénégalaise du Mali, à travers son comité régional FSD », indique la Commission Information et Communication de la FSD.



En conclusion, la FSD a aussi interpellé les autorités sénégalaises du Mali pour un strict suivi de cette affaire et appelé l’ensemble de ses compatriotes à plus de vigilance et d’unité.



