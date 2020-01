Fally Ipupa: L’origine de son malaise en côte d’ivoire enfin révélée

L’on se souvient que le 29 décembre 2019, le chanteur congolais avait eu un malaise alors qu’il livrait un concert à Abidjan en Côte d’ivoire.



Pour Fally Ipupa, ce malaise a pour origine la malaria II. Le chanteur dit avoir été atteint du paludisme ce qui aurait provoqué ce malaise. « J’ai effectué 7 concerts en une semaine, dont 2 en Côte d’Ivoire où j’ai eu le malaise. On m’a diagnostiqué une malaria II (paludisme) », a-t-il fait savoir.



Toutefois, le chanteur congolais a tenu à rassurer ses fans et le grand public qu’il porte mieux et que ses autres concerts en cours, ne sont pas annulés : « Je viendrai communier avec mes fans au cours des concerts qui n’ont pas été annulés mais reportés », a rassuré Dicap la merveille.