Falsification des chiffres des finances publiques: Accusés levez-vous ! Que dire ? Accusés d’avoir menti sur les chiffres des finances publiques et caché la vérité aux partenaires techniques et financiers, les mis en cause gardent toujours un silence troublant. Lors de sa conférence presse, le Premier a cité nommément les responsables supposés de ce maquillage : Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Mamadou Moustapha Ba, respectivement ancien chef de l’Etat et ministres des Finances et Budget du dernier régime.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Las d’être cité, Macky Sall a répondu pour démentir Sonko en soutenant que ce qu’il a avancé est «faux et totalement faux». Ancien candidat à la Présidentielle, Amadou Ba qui a été Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances est aphone. Qu’est-ce qui explique ce silence ? C’est un homme qui aspire à s’offrir pourtant un destin national : de fait il est le chef de l’opposition, tête de liste de la coalition Jamm ak njarin pour les Législatives du 17 novembre, Amadou Ba ne peut continuer à se taire sur d’aussi graves accusations.



C’est une question de réputation pour quelqu’un aspire à une fonction suprême. Quid d’Abdoulaye Daouda Diallo ? Il a été défenestré de la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sans égards, il est resté aussi meut comme une carpe. Indexé par Sonko comme l’un des responsables de ce maquillage, l’ancien ministre des Finances et du Budget ne s’est pas encore prononcé sur cette question.



D’après le journal Point Actu, tête de liste départementale de la coalition Wallu Takku Senegaal, ADD qui a voulu être candidat à la Présidentielle, est aussi interpellé. Son successeur l’est aussi ? Mamadou Moustapha Ba, dernier ministre des Finances et du Budget de Macky Sall, itou ! Haut fonctionnaire de l’Etat et sans connotation politique, son silence peut être lié à son obligation de réserve.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook