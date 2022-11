Falsification du règlement intérieur Assemblée nationale : La sanction préconisée par Doudou Wade Le président de la République doit prendre ses responsabilités face aux scandales répétitifs qui secouent l’Assemblée nationale. C’est du moins l’intime conviction de Doudou Wade qui l’a fait savoir sur iRadio, hier. Non sans préconiser des sanctions à l’encontre des députés et autres fonctionnaires faussaires.

Après le scandale du trafic de faux billets de banque et de passeport diplomatiques, l’Assemblée nationale est à nouveau éclaboussée par la falsification de son règlement intérieur. Pour mettre fin aux dérives et autres scandales constatés récemment à l’Assemblée nationale, il n’y a pas trente-six solutions, d’après l’ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais.



Outré par cette forfaiture devenue «une gangrène qui ternit l’image de la République», l’ex parlementaire du groupe «Liberté et démocratie», qui se réjouir de la plainte contre x pour faux et usage de faux que compte déposer le député Mamadou Lamine Diallo, invite le chef de l’État à en faire autant.



«Je pense que M. Lamine Diallo a dit qu’il va porter plainte et c’est une excellente chose. En tout cas moi, je vais demander aussi au président de la République Macky Sall, qui est chargé d’être le relais entre l’Assemblée et le Conseil constitutionnel, pour lui dire que certains ont agi à sa place. Je vais lui conseiller de porter plainte contre ces gens», recommande Doudou Wade qui accuse les députés de la 13e législature et des membres de l’administration de l’Assemblée nationale d’avoir réintégré implicitement certaines dispositions abrogées lors de la suppression du poste de Premier ministre.



«Des députés de la 13e législature, en complicité avec des membres de l’administration de l’Assemblée, ont voulu et ont effectivement falsifié le règlement intérieur pour pouvoir remettre en selle tous les attributs dans leur règlement intérieur dévolus au Premier ministre», a dénoncé Doudou Wade sur iRadio, hier.



Poursuivant, l’ancien député sous le régime du président Abdoulaye Wade explique: «Aujourd’hui, nous avons un article 97 qui a été effectivement remplacé, qui demeure et qui et un autre article 97-10 qui a été inséré. Quand vous avez le règlement intérieur, vous verrez que même les polices d’impression ne sont pas les mêmes».



