Fama Thioune victime d’un incident sur le péage, la voiture a pris feu

Fama Thioune, l’animatrice de la Télé Futurs Médias, a vu la voiture de son frère, dans laquelle elle se trouvait avec ses soeurs, prendre subitement feu et s’embraser sur l’autoroute à péage. Plus de peur que de mal, il n’y a eu aucun blessé.



Le frère de l’animatrice, joint par nos confrères de Sunubuzz, a regretté l’absence d’assistance qui lui a coûté son véhicule et une importante somme d’argent. « Ma voiture a pris feu à la sortie de l’autoroute à péage, j’ai réussi à évacuer mes sœurs dont Fama Thioune. Là, je suis toujours en train d’attendre de l’assistance… Il y avait 5 millions à l’intérieur », a-t-il commenté.