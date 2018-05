Famara Diedhiou suspendu six matchs pour avoir craché sur un joueur de Birmingham

L’attaquant de Bristol City, Famara Diedhiou, a été suspendu six matchs pour avoir craché sur un joueur de Birmingham lors d’un match en avril. L’international sénégalais a nié avoir craché l’adversaire à la 52e minute du match du championnat le 10 avril, mais a été reconnu coupable par une commission de régulation indépendante.



Le joueur de 25 ans a rejoint Bristol en provenance d’Angers l’été dernier et a marqué 13 buts en championnat lors de sa première saison. L’interdiction entrera en vigueur au début de la saison prochaine.



Les dirigeants de Bristol City ont déclaré qu’ils étaient « extrêmement déçus » par la décision de la commission et ont continué à donner leur « plein soutien » à Diedhiou, qui « nie avec véhémence l’allégation ».



