Farba Ngom: « Au sein de Benno, il y’a des responsables contre le 3è mandat »

À quelques mois de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar court le risque d’une implosion.



Après l’ancien directeur de la Solde Léon Ciss, suivi du ministre conseiller démissionnaire Ndongo Ndiaye et l’actuel président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) Idrissa Seck qui n’a pas encore dit son dernier mot, le député-maire Farba Ngom fait une révélation,.



« Il y a des membres du gouvernement ou du régime qui sont contre une candidature de Macky Sall en 2024 », a révélé le nouveau Secrétaire national de l’organisation et de la mobilisation de l’Apr, relate Rewmi.