Farba Ngom incarcéré malgré ses « garanties » : L’APR dénonce son arrestation et appelle à la mobilisation Dans une déclaration publiée hier 28 février 2025, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a exprimé son indignation face à l’incarcération du député Mouhamadou Ngom, dit Farba. Le parti considère cette arrestation comme une manœuvre politique visant à affaiblir l’opposition.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Mars 2025 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

L’APR affirme que, malgré les contestations et les garanties offertes pour prouver sa disponibilité à répondre à la justice, Farba Ngom a été privé de liberté de manière arbitraire. Le parti met en cause le Premier ministre Ousmane Sonko, l’accusant d’avoir personnellement donné des instructions pour cette arrestation, à la suite de menaces publiques formulées lors d’un déplacement à Matam.



Selon l’APR, cette décision illustre une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, la transformant en un outil au service du pouvoir en place. Le SEN considère que le député Farba Ngom est devenu un « otage politique » d’un régime qu’il accuse d’être incapable de répondre aux attentes des Sénégalais.



Face à cette situation, l’APR appelle toutes les forces politiques et citoyennes, au Sénégal comme dans la diaspora, à se mobiliser pour défendre la démocratie et l’indépendance de la justice. Le parti exhorte également la magistrature à préserver son impartialité et à ne pas céder à des pressions politiques.



Dans un contexte de crises et de difficultés croissantes pour les Sénégalais, l’APR affirme rester aux côtés du peuple et appelle ses militants, ses alliés ainsi que l’ensemble de l’opposition à se tenir prêts pour faire face à ce qu’il qualifie de « forfaiture ».



Enfin, le parti met en garde l’opinion publique nationale et internationale contre ce qu’il considère comme une tentative de museler le principal parti d’opposition à travers des « machinations judiciaires » destinées à affaiblir ses leaders. Il assure que le peuple souverain saura répondre aux dérives du régime en place.



