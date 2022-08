Farba Ngom lance un défi particulier à Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Déthié Fall…

Farba Ngom, le député maire des Agnam en verve durant un point de presse tenu en présence des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, a magnifié « l’engagement et la loyauté des militants qui restent attachés à la vision politique du Président Macky Sall », relevant à l’occasion la confiance que les populations du Fouta lui consacrent.



Le plénipotentiaire de la mouvance présidentielle, qui a fustigé lors de cette rencontre, les déclarations des leaders de Yewwi Askan Wi contre les résultats du Fouta, a lancé un défi aux responsables politiques de la coalition dirigée par le président de Pastef Ousmane Sonko.



« Je défie tous ces leaders de Yewwi Askan Wi qui contestent les chiffres obtenus par la coalition BBY au Fouta autour d’un scrutin spécial, si la loi le permet, entre la coalition BBY et Yewwi Askan Wi. Sans coup férir, nous aurons encore un score plus grand que celui que nous avons enregistré », a-t-il déclaré.



A cet effet, le coordonnateur du département de Matam a demandé au ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, d’organiser un scrutin spécial entre les deux coalitions le dimanche prochain. Une manière de son avis « de renouveler la suprématie de BBY au niveau du Fouta », qu’il jure acquis au président de la république.

