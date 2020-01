Farba Senghor: " Tant que je serai en dehors du PDS, Karim sera en dehors de toute affaire politique du Sénégal"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien chargé de l’organisation et de la propagande du Parti démocratique sénégalais (Pds), Farba Senghor est toujours en colère contre le fondateur du parti, Abdoulaye Wade et son fils Karim, depuis son exclusion. Il a promis que tant qu’il sera en dehors du Pds, Karim Wade aussi sera en dehors de toute affaire politique dans ce pays.



Joint par "Les Echos", M. Senghor déclare : « Je n’ai aucun contact ni avec Karim Wade, ni avec Me Abdoulaye Wade. Depuis que j’ai été exclu, en même que Papa Samba Ndour, je n’ai aucun contact direct ou indirect avec eux. Ils nous ont ignoré et depuis, ça n’a pas changé ».



A la question de savoir s’il est prêt à changer de position au cas où Me Wade changerait de position, Farba ne semble pas être dans cette dynamique pour une retrouvaille. « Lorsque j’ai été exclu du parti par Karim Wade, c’est par la presse que le l’ai appris. Et depuis, il n’y a pas eu de contact ».



Farba Senghor de menacer : « Maintenant, on verra qui de nous représente quelque chose. Moi, j’irai jusqu’au bout avec eux. Et je vous dis aujourd’hui que tant que je serai en dehors du Pds, Karim Wade sera en dehors de toute affaire politique dans ce pays. Oui, je le dis parce qu’il m’a exclu injustement alors que c’est nous qui avons tout partagé avec son père ».



« Nous avons tout donné au Pds et lui, il n’était pas là. Il vient un jour et il nous exclut comme ça. Je le dis encore, tant que Farba Senghor est en dehors du Pds, Karim Wade sera en dehors de toute affaire politique au Sénégal », a-t-il juré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos