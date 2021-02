Farouche résistance des "Sonkolés" - Alerte sur la sécurité publique, la levée de l'immunité de Sonko en urgence Avec la farouche résistance des partisans d'Ousmane Sonko , l'alerte sur la sécurité publique est lancée d'autant que c'est l'opposant lui-même qui a appelé ses troupes à se mobiliser. L'Assemblée nationale n'est pas en reste, elle aussi.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021

Les voyants sont au rouge, selon Kritik, au niveau des services politiques de la Présidence avec le mouvement populaire et vindicatif, né de la convocation du leader de Pastef.



Mouvement de colère, fronde juvénile, vandalisme et destruction de biens publics, la réaction populaire violente, qui a secoué la capitale sénégalaise, livre des signes inquiétants, quant à la montée en force d'une vague de colère qui cristallise les événements politiques et met en exergue un essoufflement social sans précédent.



L'Assemblée nationale s'active pour la levée d'urgence de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko qui devrait prendre au moins huit (8) jours.



