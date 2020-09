Fass Mbao: Un agresseur tombe de sa moto

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

L’agresseur M. Nd. tombé d’une moto et arrêté à Fass Mbao a été déféré hier au parquet par la Brigade de la zone franche industrielle, pour tentative d’assassinat. D’après des sources de L'As, le mis en cause risque gros avec une pluie de plaintes de ses victimes qui lui tombent sur la tête.



Le malfrat, réputé téméraire, écumait la zone avec son gang, à bord de motos, s’attaquant à d’honnêtes citoyens. Mais les pandores de Mbao ont mis fin à ses agissements malsains pour l’avoir alpagué au niveau du Pont de Fass Mbao et envoyé en prison. M. Nd.et ses cinq complices, à bord de deux motos, ont intercepté un certain Y. D. qui était également à bord d’une moto, dans le but de l’agresser.



Sur ce, Y. D. tente de s’opposer en se battant farouchement contre la bande à M. Nd. Par la suite, les agresseurs tentent d’asphyxier, à l’aide d’un gaz neutralisant. Y. D. qui, malgré tout, tente de résister. Mais il perd ses moyens pour avoir presque perdu connaissance. C’est le moment que choisissent ses agresseurs pour le poignarder.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos