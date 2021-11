Fass Mbao: Une femme en grossesse et le conducteur de scooter, écrasés par un camion... Ce mercredi 24 novembre 2021, un grave accident de la circulation s’est encore produit à Fass Mbao. En effet, une moto qui transportait deux personnes a été violemment percutée par un camion, ce qui a entraîné la mort sur le coup des deux passagers de la moto.

Un des passagers, une dame, était enceinte, rendant ainsi plus tragique cet énième accident de la circulation, renseigne Seneweb.



Pour échapper à la furie populaire, le chauffeur du camion a pris la poudre d’escampette juste après avoir heurté la moto. Les populations se sont défoulées sur le camion en le saccageant, avant d’y mettre le feu.

