Fass Mbao: un militaire poignarde le fils de son logeur Un drame s’est produit, hier, à Fass Mbao. Un militaire qui était en location dans une maison, a tué le fils de son logeur d’un coup de couteau, selon la RFM. On ne connaît pas, pour l’heure, les raisons de ce drame, mais une bagarre aurait éclaté entre les deux hommes, avant que l’irréparable ne se produise. Le meurtrier a été arrêté et est actuellement en garde-à-vue, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos