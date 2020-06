Fass "fausse" Sa Thiès, ce que mijote Gaston Mbengue Décidé de mettre sur pied ses affiches, Gaston Mbengue ne compte pas être pris de court par les lutteurs VIP. Fass a rejeté Sa Thiès pour Gris Bordeaux, Tapha Tine est mis sous pression par Gaston Mbengue, qui a prévu un autre plan selon "Sunu Lamb".

Pressenti pour affronter Reug-Reug, l'auteur de "Takheu Si Rip", Tapha Tine est mis sous pression par le promoteur Gaston Mbengue qui ne compte pas s'attarder là-dessus. " Si Tapha Tine n'accepte pas de combattre contre Reug-Reug, je vais l'écarter. Je n'ai pas de temps à perdre ", a-t-il affirmé dans les colonnes du journal.



Gris Bordeaux "snobe" Sa Thiès et attend Balla Gaye 2



Avec peu de surprise, Fass a rejeté l'offre de Gaston Mbengue concernant Gris Bordeaux vs Sa Thiès. Selon les dirigeants fassois, Balla Gaye 2 est le potentiel adversaire de Gris Bordeaux, même si le Tigre de Fass reste sur une défaite devant le Lion de Guédiawaye.



Pour parer à toute éventualité, Gaston Mbengue réactualise le choc Bombardier vs Reu-Reug et veut donner l'occasion à Lac de Guiers 2 de prendre sa revanche sur Eumeu Sène qui lui a infligé la première défaite de sa carrière, après un premier combat sanctionné par un match nul. Sa Thiès, contre mauvaise fortune bon coeur, sera obligé de prendre Yekini Junior qui reste sur une défaite devant Tapha Tine.



