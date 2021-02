Fastef / Recrutement et formation des enseignants: Le Président Sall exige une planification stratégique

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Concernant la formation des enseignants à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation (FASTEF) et dans les écoles dédiées, le président de la République demande aux Ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique et des Finances, d’engager des diligences appropriées à une planification stratégique des recrutements et à la programmation optimale des formations des enseignants à la FASTEF et dans les différentes écoles et instituts concernés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos