Fatick : 11 voitures immobilisées pour des infractions commises par les conducteurs

Quatre-vingt-dix-huit chauffeurs se sont fait ‘’verbaliser’’ et 11 voitures immobilisées en raison de diverses infractions au Code de la route, lors d’un contrôle mené à Fatick (centre) par l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), a appris l’APS de cette structure publique.



‘’Dans le cadre d’une opération de contrôles combinés sur la route nationale, l’ANASER et les forces de sécurité ont contrôlé 200 véhicules et dressé 98 procès-verbaux pour diverses infractions. Onze véhiculés ont été immobilisés’’ en raison d’entorses au Code de la route des conducteurs, annonce ladite agence dans un communiqué.



Les contrôles ont été menés aux alentours de la ville de Fatick, selon la même source.



Des agents de l’ANASER ont également déroulé une campagne de sensibilisation aux règles du Code de la route et à la sécurité routière, au profit des transporteurs.



Ils ont offert des triangles de signalisation, des extincteurs et des gilets de sécurité aux conducteurs, selon le communiqué.



Aps