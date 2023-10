Fatick : 320 femmes dépistées du cancer du col et du sein

Quelque 20 cas de cancer du col de l’utérus et du sein ont été suspectés lundi, lors d’une journée de consultation médicale gratuite effectuée sur 320 femmes des communes de Djilor et Toubacouta, a appris l’APS.



» Un groupe de médecins spécialistes en gynécologie, pédiatrie et médecine générale ont dépisté 320 femmes habitants Djilor et Toubacouta. Le rapport général indique que 20 d’entre elles pourraient être atteintes de cancer », a dit Saliou Mbaye, membre de l’association Niominka sénégalo-Turballaise, organisatrice de la journée médicale.



Aps

Ndèye Fatou Kébé