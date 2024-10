Fatick : Amath Diouf claque la porte de l’Apr et rejoint le pouvoir

Membre fondateur de l’Apr, le coordonnateur national du mouvement Jeunes boucliers républicains claque la porte de son parti. En conférence de presse, vendredi, Amath Diouf dit avoir « mûrement réfléchi » avant de prendre sa décision. « J’ai été zappé des d’investitures pour les Législatives anticipées du 17 novembre. Macky Sall a encore manqué de respect aux Fatickois, avec ses investitures impopulaires à l’échelle nationale et départementale », a-t-il dit, promettent de combattre la liste de l’Apr et ses alliés. Pour lui, l’ancien Président choisit toujours les mêmes têtes. Par ailleurs, Amath Diouf souligne qu’il est « inadmissible » que la région de Fatick, fief de Macky Sall, « n’ait même pas d’usine où les jeunes peuvent travailler et gagner leur vie ».



Fort de tout cela, il a préféré rejoindre le parti au pouvoir. « Nous partageons les mêmes valeurs et je crois profondément à leur conviction de développer le pays. Mon expérience me permet de comprendre les enjeux actuels et de contribuer au don de soi pour la patrie. J’entends donc travailler avec ce régime, en mettant ma compétence et mon expertise au service du Sénégal. Je suis prêt à apporter toute mon énergie à cette ambition », a-t-il indiqué, rapporte "Bes bi".