Fatick: Anta Babacar Ngom invite les populations du Sine à voter pour la rupture et le changement.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2024 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Anta Babacar Ngom tient bon. Elle mène de main de maître sa campagne électorale. Continuant de sillonner le pays, la présidente de l'Association pour la relève citoyenne (ARC) s’est rendue hier à Fatick. Elle en a profité pour inviter les populations du Sine à voter pour la rupture et le changement, informe L'As.



Selon elle, la valeur et l’engagement de la femme doivent être montrés afin que tout le monde sache que les femmes peuvent et doivent s’exprimer.



Seule candidate à l’élection présidentielle, Anta estime que le poste de président de la République ne doit pas être seulement réservé aux hommes. Elle affirme dans la foulée que les femmes gèrent les entreprises, les groupements d’intérêt économique, les foyers, entres autres. Alors pourquoi seuls les hommes doivent être en lice, s’interroge-telle. Non sans exhorter ses militants à débaucher le maximum d’électeurs pour assurer sa victoire le 24 mars 2024.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook