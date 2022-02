Fatick : Appui aux migrants de retour et potentiels migrants Moïse Sarr annonce 1 milliard F Cfa C’est plutôt une bonne nouvelle pour les migrants de retour, ainsi que les potentiels candidats à la migration. Ces derniers, à en croire le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, qui en a fait l’annonce hier lors de l’inauguration du Baos de Fatick, vont bientôt pouvoir bénéficier de fonds d’appui d’un montant d’environ 1 milliard de francs Cfa, pour faciliter leur intégration, insertion ou réinsertion à travers la réalisation de projets productifs.

Le projet Gouvernance, migration et développement (Gmd) prévoit, à travers des fonds régionaux et nationaux estimés à quelque 1 milliard de francs Cfa, un appui aux migrants de retour ainsi que les potentiels migrants, en vue de contribuer à leur intégration, insertion ou réinsertion à travers la réalisation de projets productifs. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur hier, lors de l’inauguration du Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (Baos) de Fatick.



A en croire Moïse Sarr, les fonds régionaux sont destinés à financer le démarrage d’activités productives (start-up) individuelles ou collectives, ainsi que le renforcement d’activités productives individuelles et collectives. «Peuvent y prétendre les migrants de retour et de potentiels migrants actifs dans des secteurs tels que l’agriculture, l’artisanat et les services.



Ces fonds seront octroyés suivant une procédure bien définie par un comité de sélection», a précisé le secrétaire d’Etat. Qui, dans le même ordre d’idées, a renseigné que les fonds nationaux, quant à eux, sont destinés aux associations de migrants et de non migrants qui s’investissent dans le processus d’intégration, d’insertion, de réinsertion de leurs membres. Ces fonds nationaux, selon toujours M. Sarr, prennent également en compte les études, enquêtes, sondages, formation ou sensibilisation effectués sur les questions migratoires.



«La réussite du processus d’octroi de ces financements, ainsi qu’un bon relai des informations à travers les points focaux départementaux, seront un indicateur important de l’atteinte des objectifs du projet et des gages de sa pérennisation», a par ailleurs souligné Moïse Sarr.



Selon qui, l’importance de l’inauguration du Baos de Fatick, le 3e du genre après ceux de Saint-Louis et Kaolack, réside dans le fait qu’il s’agit d’un nouveau jalon posé pour lutter contre la migration irrégulière dans cette importante région, mais aussi travailler à le valoriser en mettant en exergue les différentes opportunités qu’il offre pour l’insertion des migrants de retour.



Ces Baos qui seront ouverts dans les quatorze régions du pays, sont financés à hauteur de 9 millions 500 mille euros par l’Union européenne (Ue), à travers les fonds fiduciaires d’urgence. Ils vont aider à écrire un nouveau récit sur la migration, selon Javier Vega Barral, Coordinateur général de la Coopération espagnole. Laquelle est chargée de mettre en œuvre le projet de Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal, conjointement avec la Direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (Dgase).



«Il s’agira, avec ce dispositif, non seulement de repérer la population cible, à savoir les potentiels candidats à la migration, mais de se rapprocher d’elle davantage pour mieux prendre en charge ses préoccupations», a encore fait savoir Moïse Sarr

Le Quotidien



