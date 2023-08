Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fatick/ Dioulé en quête de changement: L'électrification au centre des préoccupations des habitants Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 21:49 | | 0 commentaire(s)| Loin des projecteurs urbains, Dioulé, une commune nichée dans l'arrondissement de Ndiob, à 17 kilomètres de la ville de Fatick, lutte pour émerger de l'obscurité. Dépourvue d'électricité et confrontée à des conditions de vie précaires, cette communauté s'organise pour améliorer sa situation. Un collectif s'est formé pour l'électrification des villages et pour l'amélioration globale des conditions de vie.

Avec 33 villages et plus de 60 hameaux, Dioulé est une mosaïque de vie rurale dynamique. Cependant, la privation d'électricité se traduit par des désavantages majeurs, allant des pertes économiques à l'exclusion numérique. Le manque d'accès à l'électricité signifie non seulement l'absence d'éclairage, mais également la privation d'opportunités telles que la communication téléphonique et la réfrigération, qui sont devenues cruciales à l'ère moderne.



Face à cette réalité, un collectif a pris naissance, portant le rêve de l'électrification et de l'amélioration des conditions de vie. Sous la coordination de Badara Ndiaye, qui s'est confié à leral.net, ce groupe se bat pour rendre chaque village et hameau éclairé, tout en agissant pour l'amélioration globale des infrastructures et des services.



Le coordonnateur du collectif des villages non-électrifiés de Dioulé souligne que l'absence d'un réseau électrique stable entrave le développement de la commune, limitant les possibilités d'investissement dans divers secteurs. Bien que la collectivité territoriale abrite deux postes de santé fonctionnels, l'absence d'ambulance expose les résidents à des risques en cas d'urgence médicale. Malgré les tractations et les circonstances, le collectif parvient à organiser une marche le 31 juillet passé, à laquelle la population a répondu massivement. La population a exprimé son mécontentement, demandant à l'État d'intervenir rapidement et de fournir des solutions concrètes pour améliorer la vie dans la commune.



L'histoire de Dioulé reflète le défi universel de l'accès à l'énergie et à des conditions de vie décentes dans les régions rurales. Les efforts du collectif et le plaidoyer pour l'intervention de l'État illustrent le pouvoir de la mobilisation communautaire pour créer un changement significatif.



Birame Khary Ndaw



















