Fatick: La Fédération Pds se démarque de Karim Wade et vote Amadou Bâ

Dimanche 24 Mars 2024

Mme le Ministre Thérèse Faye marque sa présence sur le terrain depuis le début de la campagne. Hier, elle a reçu en audience, les membres de la fédération du PDS de Fatick.



Ces derniers ont pris la décision de voter pour Amadou Bâ. Car, ils disent ne pas comprendre les agissements de Karim Wade contre le camp des libéraux, dont Amadou Bâ est le candidat.



Ils ont fortement remercié Mme Thérèse Faye pour son engagement et pour ses œuvres en faveur de la jeunesse et des femmes. Dès dimanche, les libéraux de Fatick vont investir les bureaux de vote pour élire Amadou Bâ.



Ousmane Wade