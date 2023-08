Fatick / Le village de Diob Ndoffène sans électricité, sans école ni poste de santé… : Les populations « en ont marre des promesses… » S’il y a une localité qui est coupée du Sénégal, c’est bien le village de Diob Ndoffène. Les populations du troisième village le plus peuplé de la commune de Diouroup, disent en avoir marre des promesses non tenues par les responsables, par rapport aux différents problèmes qui, selon elles, retardent le développement de ce village. Les populations réclament trois points essentiels, que sont l'électricité, l'éducation et la santé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis l'indépendance, le village de Diob Ndoffène subit une injustice totale dans la commune de Diouroup, de par ses différents dirigeants, en commençant par le maire sortant jusqu'au maire actuel, sans oublier les anciens présidents de la communauté rurale à l'époque, Diob Ndoffène a été toujours oublié », a déploré le porte-parole du jour, Mame Sémou Diouf.



Concernant l'électricité, explique ce dernier, les populations ont déploré le manque de réactivité du Directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale (Aser) qui, depuis 2019, selon Mame Sémou Diouf, ne parvient pas à achever l'installation de l'électricité, dont des poteaux ont été installés sans suite.



C’est dans cette optique que les populations ont interpellé les agences d'audit pour s'enquérir de ce projet d'électrification abandonné depuis 2019. Face à la presse, les populations disent avoir pourtant rencontré le sous-préfet, le maire et même le Directeur général de cette agence, Monsieur Baba Diallo. Mais depuis lors, rien n'a été fait.



Pour ce qui est de l'éducation, le président du Conseil départemental est introuvable, selon ces populations, de plus, « nos enfants marchent quatorze kilomètres pour accéder au collège de Diouroup, alors que le Conseil départemental est habilité à nous fournir un collège de proximité.



C'est ainsi que la population est en train de se cotiser pour construire un collège de proximité, dont les travaux ont commencé par nos propres moyens ; et s'il s'agit de payer l'impôt, Diob Ndoffène est en tête devant tous les villages de la commune, accomplissant son devoir ».



Étant le troisième village le plus peuplé de la commune de Diouroup, le village de Diob Ndoffène ne dispose d'aucun poste de santé et les mêmes kilomètres que parcourent les élèves, sont parcourus par les malades dans des charrettes, de même que pour les femmes en besoin d'accoucher. La population menace de passer à la vitesse supérieure sans état d'âme, car aucune promesse n'a été respectée.















Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook