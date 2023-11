Fatick : Plus de 15 milliards FCfa mobilisés par l’Etat, pour l’accès à l’eau potable

Selon le document, le système d’alimentation en eau potable de la région de Fatick était caractérisé par un déficit de production et une dégradation de la qualité d’un service fortement impacté par les délestages.



«En 2012, cette production était de 1.274.243 m3, soit 3.491 m3/j à partir de 6 forages. Et en 2022, la production d’eau potable est assurée par 09 forages avec des volumes produits de 2.570.831 m3, soit environ 7.043 m3/j en moyenne. La progression de la production entre 2012 et 2022 est +102%, représentant 1.296.588 m3 supplémentaires mobilisés en dix ans », renseigne le Big.



Pour améliorer la qualité de l’eau dans la région de Fatick, l’Etat a investi 2,7 milliards FCFA. Ces investissements ont permis de réaliser la station de défluoruration de Fatick et la station de dessalement de Foundiougne.



Dans le sous-secteur de l’assainissement, sur la période 2012-2022, les investissements dans la Région de Fatick s’élèvent globalement à 14 631 528 106 FCFA dont 13 232 520 000 FCFA en milieu urbain et 1 399 008 106 FCFA en milieu rural.



« Région natale du Président de la République, Fatick figure au premier rang des bénéficiaires des multiples investissements consentis par l’Etat au cours de ces dix dernières années. Dans tous les domaines, la localité comptabilise des réalisations structurantes qui ont sensiblement boosté son développement et amélioré de manière substantielle les conditions de vie des populations. Rien que les sous-secteurs de l'hydraulique et de l’assainissement ont absorbé plus de 30 milliards d’investissements entre 2012 et 2022. Des efforts qui ont abouti à une hausse de 102% de la production d’eau potable en une décennie », fait savoir la même source.

Adou FAYE



Le président de la République poursuit sa tournée à l’intérieur du pays. Ce 17 novembre 2023, Macky Sall sera à Fatick, sa région natale. «Globalement, entre 2012 et 2022, l’État du Sénégal a mobilisé 15 784 064 139 FCFA pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques en milieu rural (9 349 099 119 FCFA) et en milieu urbain (4 381 487 929 FCFA) ainsi que pour la gestion et la planification des ressources en eau (2 053 477 091 FCFA) », informe le Bureau d’information gouvernementale (Big) dans un bulletin consacré à cette région.Source : https://www.lejecos.com/Fatick-Plus-de-15-milliard...