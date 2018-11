Fatick: Saisie de 500 kg de chanvre indien sur une charrette à Keur Saloum Diané

Un agent du services des Eaux et Forêts en poste à Keur Layène Sokhna, village situé dans la commune de Keur Saloum Diané (Foundiougne), près de la frontière avec la Gambie, a saisi jeudi soir, 500 kg de chanvre indien dissimulés dans des sacs, a t-on appris, vendredi, auprès du commandant, Abdourahmane Diagne, Inspecteur régional des Eaux et Forêts de Fatick.



’’Notre agent effectuait des contrôles de police forestière, des opérations de routine effectuées par nos agents sur le terrain pour lutter contre le trafic de bois, quand il est tombé un peu avant 22 heures sur deux trafiquants à bord d’une charrette’’, a expliqué, le commandant Diagne, dans une liaison téléphonique.



’’Muni d’une torche pour son contrôle de routine, l’agent est tombé sur deux individus, qui dans la panique et la précipitation, ont aussitôt pris la fuite avec leur charrette laissant derrière eux 8 sacs où ils avaient pris le soin de cacher du chanvre indien’’, a-t-il ajouté.



La quantité de drogue saisie est estimée à 500 kilogrammes, selon l’Inspecteur Diagne.



’’La drogue est pour le moment stockée et sécurisée au niveau de notre poste de contrôle de Baria, village situé dans la commune de Keur Saloum Diané, en attendant son acheminement vers Foundiougne pour la suite de la procédure’’, a-t-il précisé.



L’Inspecteur Régional des Eaux et Forêts (IREF) a précisé que la saisie a eu lieu dans une zone forestière frontalière où ’’beaucoup d’individus s’activent dans divers trafics illicites’’.













