Fatick: Sept jeunes condamnés pour avoir organisé une soirée Assiko non autorisée

Jeudi 16 Mai 2024

Arrêtés depuis le 4 mai dernier, pour avoir tenu un rassemblement non autorisé, les sieurs A. D. V. S. Ng. Nd., P. C., M S, A. D. et M., ont comparu mercredi devant Tribunal de Grande Instance de Fatick, en flagrant délit. Ils ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés à 3 mois avec sursis, informe "Seneweb".



Depuis quelques temps, des jeunes de Fatick ont initié des soirées Assiko qui se tiennent chaque samedi dans les différents quartiers. Malheureusement pour eux, une soirée Assiko organisée le 4 mai dernier sans autorisation, par les filles V. S. et Ng. Nd., a viré à la bagarre. Des affrontements sont survenus entre les deux groupes (ASC Yakaar et ASC Garmi) qui animaient l'événement, détaille "Seneweb".



Lorsque les forces de l'ordre sont venues pour intervenir, des pierres ont été lancées, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des blessés du côté des participants à cette soirée.



7 jeunes ont été arrêtés après les faits. Ce mercredi, ils ont fait face au juge. Les prévenus dont deux filles et cinq garçons, ont tous reconnu les faits et ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis.



