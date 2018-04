Fatick : Un fils du ministre Matar Ba tabasse un adversaire de son père

A Fatick, une affaire de règlement de comptes pollue l’atmosphère entre les responsables de l’Alliance pour la République. Junior Bâ, un fils du ministre des Sports, Matar Bâ et le chauffeur de l’épouse de celui-ci, sont accusés d’avoir agressé un certain Mara Faye. « Je discutais tranquillement avec le conducteur de la moto quand subitement, une voiture noire s’est garée devant nous. A bord, il y avait Junior Ba, Pape Mbaye (Ndlr, chauffeur de l’épouse du ministre) et deux autres jeunes », confie Mara Faye, qui déclare avoir été injurié et violemment tabassé par ces derniers.



Le sieur Faye qui doit son salut aux passants, a décidé de porter l’affaire devant la justice. Ainsi, muni d’un certificat médical il a déposé une plainte auprès du procureur pour agressions et injures publiques. Selon L’As qui rapporte l’information, la victime est proche du député Alla Guène, très hostile au Matar Ba, dans les réseaux sociaux.