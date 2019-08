Fatick: Zahra Iyane Thiam au secours de la mutuelle Mec Le Sine

La region de Fatick recoit 250 millions de francs Cfa dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle économique social et solidaire. En marge du Crd, Mme le ministre de la Microfinance Zahra Iyane Thiam a visité la mutuelle des femmes, Mec le Sine. Cette institution financière bénéficie d'une enveloppe de 50 millions de FCfa et d'une assistance technique afin de redynamiser et moderniser son système entrepreneurial.

