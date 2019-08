Fatick: le DG de SEOH pompe des millions et se retrouve derrière les barreaux

Le directeur régional de la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (SEOH) est dans de sales draps.



En effet, Pape Allé Samb a été discrètement cueilli, depuis le 12 juillet dernier, par les enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Fimela et placé en détention provisoire à la prison de Fatick. Il est accusé d’abus de confiance, détournement de deniers publics et faux et usage de faux.



Selon le quotidien Libération, sa gestion au sein de ladite structure est entourée de plusieurs micmacs. Ainsi, les gendarmes ont pu établir formellement l’entente délictuelle qui aura permis de pomper « plusieurs millions de FCfa », comme l’ont confirmé des sources judiciaires qui refusent, toutefois, de révéler le montant exact du détournement maquillé, à travers de faux justificatifs et de fausses factures.



Son comptable est aussi entre les mains des limiers.

