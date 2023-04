Fatim Zohra Daffé Lô, créatrice de mode: Une ligne de fraîcheur et d’authenticité Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 06:03 | | 0 commentaire(s)|

Sous le label FancyTim, la créatrice de mode Fatim Zohra Daffé Lo apporte une touche de fraîcheur et d’authenticité dans ses modèles. Par E. Massiga FAYE Fatim Zohra Daffé Lo est une créatrice de mode. Elle travaille sous le label FancyTim, une marque de prêt-à-porter mixte, casual, chic et ethnique. Le crédo : « Be […] Sous le label FancyTim, la créatrice de mode Fatim Zohra Daffé Lo apporte une touche de fraîcheur et d’authenticité dans ses modèles. Par E. Massiga FAYE Fatim Zohra Daffé Lo est une créatrice de mode. Elle travaille sous le label FancyTim, une marque de prêt-à-porter mixte, casual, chic et ethnique. Le crédo : « Be you, be proud, be fancytim ». Autrement dit, « Que tout le monde puisse se reconnaitre dans FancyTim ». Samedi 1er avril, à la Cité Keur Gorgui, la créatrice a présenté sa dernière collection, « Dune », en collaboration avec la propriétaire du restaurant Mélo, une collection créée à son image (exclusivement dédiée aux femmes) devant parents, clients, amis. Le « Ndogou time » a mis en relief un univers où allure, style, caractère se conjuguent sur une ligne élégante et confortable. L’authenticité africaine et la touche contemporaine matchent dans une belle alchimie. « FancyTim est une marque sénégalaise. Je travaille avec des artisans sénégalais », soutient Fatim Zohra Daffé Lo. Elle est convaincue que la culture reflète l’identité d’un pays. FancyTim, explique sa fondatrice, est une entreprise qui vise, au travers de ses produits, à promouvoir la culture sénégalaise et africaine en se servant de la mise en valeur de l’artisanat. « C’est une enseigne de prêt-à-porter mixte qui se veut casual, chic, ethnique, détaille F.Z. Daffé Lo. En d’autres termes, mettre un point d’honneur à concevoir des tenues contemporaines élégantes, confortables, raffinées et stylées à la fois ». On y trouve des tenues du quotidien conçues avec des designs africains mais dans un style très contemporain. Elles se portent aussi bien au travail dans une ambiance corporate qu’en after work. La différence par rapport à la concurrence c’est que tout est mis en œuvre pour que chaque tenue permette à l’individu de se démarquer et de bien se sentir dedans. Tant auprès du marché intérieur qu’auprès d’une clientèle extérieure. « Soyez élégants, bien dedans et fiers », lance la créatrice. STRUCTURATION Au regard du talent des artisans sénégalais, relève la créatrice, il fallait les accompagner, les mettre dans une logique de structuration. « Ils faisaient de très belles choses mais en même temps il y avait ce problème de finition », a remarqué Mme Lo. Pour le moment, elle mise sur une gamme corporate qui se décline en des tenues chics et que l’on peut porter au quotidien. Cela passe par du basique, du workwear avec cette touche « Made in Sénégal » dans ses différentes facettes. De quoi donner un nouvel élan à cette inspiration toujours africaine. La créatrice de mode se réclame d’un métissage entre le Mali, le Maroc, le Sénégal. C’est ce que Fatim Zohra Daffé Lo essaie de capter et de transposer dans ses créations. Elle annonce un concept store à Abidjan avec d’autres créatrices sénégalaises et africaines. Installée à Dubaï, Mme Lo nourrit l’ambition d’ouvrir d’autres succursales dans d’autres pays. Avant cela, les aficionados peuvent se délecter de tenues simples, d’un raffinement extrême dans les tons, la couture de sa dernière collection « Dune ». Que ce soit un chemisier, une jupe, un tailleur, un kimono ou autre pièce, la créatrice a en permanence cette envie de dépareiller ses ensembles qui démontrent le côté versatile des tenues. La ligne est littéralement épurée en comparaison avec les précédentes collections et cela note le large éventail de ce que propose la marque FancyTim. Elle est dépouillée de tout ce qui est superflu. Dans une gamme chromatique à dominante nude, la tonalité est résolument tendance. Une belle perspective qui se dessine pour les investisseurs intéressés par la promotion du « Made in Sénégal » à l’étranger, notamment dans un pays émergent comme les Emirats arabes unies. Sur ce registre, FancyTim balise la voie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/fatim-zohra-daffe-lo-creatrice...

Accueil Envoyer à un ami Partager