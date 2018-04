Fatimé Raymonne, l’épouse d’Hissène Habré "interdite" de voir son mari au Cap Manuel

Le directeur de la prison du Cap manuel a décidé de faire savoir à l’épouse d’Hissène Habré, Fatime Raymonne Habré, les nouvelles mesures de restrictions prises dans le cadre des visites familiales de l’ancien Président du Tchad qui est actuellement malade et en prison.



Les mesures ont été signifiées à l’ancienne Première dame du Tchad et ont été automatiquement appliquées sans crier gare, sans aucune motivation.



Le directeur de la prison n’a pas donné «plus de détails ni de motivations» sur ses nouvelles restrictions prises dans le cadre des visites familiales de l’ancien Président du Tchad.



Jugé par les Chambres africaines extraordinaires (Cae), Hissène Habré, Président du Tchad de 1982 à 1990, a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et actes de torture.