Fatma Samoura : "On va implorer nos marabouts pour que Sadio Mané soit présent au Qatar" Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, évoquant la possible absence de Sadio Mané à la Coupe du monde de football, a décrit « une très grande et triste nouvelle ». La numéro 2 de la Fifa songe même à implorer les marabouts, pour le rétablissement de l’attaquant du Bayern de Munich.

« Nous, on va utiliser nos marabouts », a déclaré la native du Sénégal, dans un entretien exclusif accordé à Europe 1. À la question " ils sont efficaces chez vous les marabouts ? ", cette dernière a répondu avec un rire nerveux : " Je ne sais pas mais, en tous cas, cette fois-ci on va les implorer ", avant d’ajouter : " On espère des miracles, il faut qu’il soit là ».



Sadio Mané est sorti à la 21e minute de jeu mardi, en Bundesliga, contre le Werder Brême. Depuis, l’incertitude demeure sur sa participation ou non au Mondial (20 novembre – 18 décembre) 2022, installant l’inquiétude chez ses nombreux supporteurs.



Au Sénégal, qui compte sur sa star pour une bonne participation des "Lions", on retient son souffle.

