Fatma Samoura quitte la FIFA

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura annonce qu’elle mettra fin à ses fonctions à la fin de cette année. La Sénégalaise qui a occupé ce poste les 7 dernières années, dit vouloir passer plus de temps avec sa famille, informe Sportnewsafrica.



Mais en attendant cette date, la dame de fer veut concrétiser les objectifs de la Fifa énoncés lors du congrès de Kigali. « our l'instant, je me concentre entièrement sur la préparation et la livraison de la prochaine Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'ai hâte de passer les six prochains mois à concrétiser les 11 objectifs annoncés par le président Infantino lors du Congrès de la FIFA à Kigali en mars».



Déjà le président Infantino, regrette la décision de sa collaboratrice. «Ce fut un privilège et un honneur de travailler avec un pionnier du football. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je savais qu'elle serait superbe pour la FIFA».



Madame Samoura est la première femme tout court, à occuper un poste aussi important à la FIFA.