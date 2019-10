Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fatma Samoura récompensée aux Best Of Africa Awards à Londres Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 15:41 | | 0 commentaire(s)| La Secrétaire Générale et Déléguée Générale de la FIFA pour l'Afrique, Fatma Samoura, a été récompensée en tant que "History Maker" (personne ayant marqué l'histoire), le dimanche 6 octobre à Londres, à l'occasion des Best of Africa Awards.



Le prix lui a été remis par Rio Ferdinand, en reconnaissance de son travail à la FIFA, où elle occupe le poste de Secrétaire Générale depuis mai 2016, date à laquelle elle est devenue la toute première femme africaine musulmane à assumer cette fonction.



Les Best of Africa Awards ont lieu chaque année à Londres et réunissent certains des membres les plus influents de la diaspora africaine vivant et travaillant au Royaume-Uni, afin de mettre en lumière l'œuvre positive qu'ils réalisent en faveur des communautés dans leur pays et à l'étranger.



Personnalités ayant été distinguées lors de l'événement de ce 6 octobre:



Eniola Aluka, footballeuse professionnelle, pour son travail sur des projets de leadership et d'amélioration de l'accès à l'eau au Rwanda



Fuse ODG, musicien, pour son travail philanthropique dans la construction d'écoles au Ghana



Anita Asante, footballeuse professionnelle, pour son travail qui redonne à la communauté et inspire les jeunes



Wilfried Zaha, footballeur professionnel, pour son travail philanthropique en Côte d'Ivoire et son soutien au football féminin avec le Crystal Palace FC

Diamond Platnumz, musicien, pour son travail visant à rendre la musique plus accessible aux jeunes en Afrique de l'Est



Visit Rwanda, l'initiative rwandaise en faveur du tourisme, pour son soutien au football à Arsenal



Nuno Espírito Santo, entraîneur du Wolverhampton Wanderers FC, pour la saison exceptionnelle qu'il vient de réaliser à la tête du club.



Radhi Jhaidi, entraîneur du Southampton FC, pour ses réalisations exceptionnelles en tant qu'entraîneur et mentor Afro Nation, le plus grand festival de plages urbaines d'Europe (Portugal) et d'Afrique (Ghana) célébrant la musique africaine, pour ses événements exceptionnels.



Stormzy, rappeur et musicien, pour sa contribution exceptionnelle en tant qu'artiste



Luol Deng, joueur de NBA, pour son excellence dans le sport



Fatma Samoura, Secrétaire Générale et Déléguée Générale de la FIFA pour l'Afrique, pour avoir marqué l'histoire en tant que toute première femme musulmane africaine à occuper le poste de Secrétaire Générale de la FIFA







Source: fifa.com



