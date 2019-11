Fatou Ndiaye Blondi Diop sur l’affaire Bougazelli : « l’honorabilité de l’Assemblée nationale est en jeu » Fatou Ndiaye Blondin Ndiaye Diop a dit son inquiétude concernant l’affaire des faux billets dans laquelle est impliqué le député Seydina Fall Bougazelli.

« Il faut s’inquiéter sérieusement quand un député, un représentant du peuple en est à ce niveau là, de trafic de faux billets », a déclaré la membre fondatrice de la plateforme Aar Li nû Bokk, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Et d’ajouter, « c’est dans l’ère du temps. Quand on est du pouvoir, on peut se le permettre ».

Toutefois, avertit-elle, « c’est l’honorabilité de l’Assemblée nationale qui est en jeu. Nous espérons qu’il n’y ait pas de deux poids deux mesures dans cette affaire », rappelant que « des personnes ont été épinglées par l’Ofnac ou encore la Cour des comptes, mais elles ont été promues ministres ».



