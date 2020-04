Fatou Thiam tacle Moustapha Diakhaté: « Honorable, arrêtez de vous acharner sur d’honnêtes citoyens quand ces derniers refusent de vous recevoir » La présidente du mouvement politique, Alliance Libérale pour l’Unité et la République (ALUR), Fatou Thiam, n'a pas manqué de rappeler à l'ordre, l'ex- Apériste Moustapha Diakhaté dans une adresse intitulée: "Honorable, c’est de l’égoïsme! ".



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Avril 2020 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

" Oui! Vous n’avez pas besoin de ce milliard parce qu’aujourd’hui, vous pouvez vous réclamer de la grande bourgeoisie même si vous avez été un “rangoumane” de frigos à la rue Armand Angrand. Aujourd’hui, la lutte contre le Covid-19 a instauré un sursaut national. Par conséquent, les débats de bas étage n’ont pas leur raison d’être ", rectifie la jeune dame.



En rappelant le passé du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Fatou Thiam, dira à ce dernier, " certes, vous n’êtes plus aux affaires et vous voulez profiter de toute situation pour manifester votre mécontentement. Malheureusement, ce n'est pas le moment. Honorable, arrêtez de vous acharner sur d’honnêtes citoyens quand ces derniers refusent de vous recevoir, à la limite c’est du chantage, de la pression inutile. Basta ! "



Pour la président du mouvement "ALUR", c'est un acte patriotique que M. Tahirou Sarr a posé pour combattre cette pandémie, en contribuant substantiellement à l’effort national. " L’heure est à l’union, nous devons consacrer toutes nos forces à soutenir le plan de guerre du président de la République contre ce monstre invisible ", a-t-elle rappelé.



" Ensemble, nous vaincrons. "



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos