Fatwa du khalife des mourides : Sokhna Aida Diallo s’est enfermée et ne communique plus, ses proches s’inquiètent Après la dernière sortie du khalife général des mourides interdisant à la veuve de Cheikh Béthio, Aida Diallo toute visite auprès de lui, cette dernière vivrait retranchée depuis lors.

“Pour ne rien vous cacher, Sokhna Aida va très mal, elle vit mal la situation. Depuis cette sortie du khalife, beaucoup de dignitaires et talibés mourides se sont acharnés sur elle. Elle est au courant de toutes les sorties et attaques qui visent sa personne », confie un proche à Sanslimites

« Elle s’est emmurée dans un silence assourdissant, cela fait plus d’une semaine qu’elle ne voit personne, on aurait cru qu’elle serait dans une retraite spirituelle, elle vit très mal la situation et franchement en tant que proche et talibé, on commence à craindre le pire », dit un autre.

