Fausse information : Le Ministère du Travail dément des allégations sur un supposé trafic de voyages vers le Qatar Le Ministère en charge du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a vigoureusement démenti les propositions tenues par un chroniqueur dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait, l'auteur accuse le ministère d'organisateur clandestin des voyages vers le Qatar et de percevoir des sommes indues, estimées à 1.500.000 FCFA par candidat.

Vendredi 21 Février 2025

Dans un communiqué officiel publié ce 20 février 2025, le ministère a précisé que ces déclarations n'engagent que leur auteur et s'inscrivent dans une logique de diffusion de fausses informations.



Face à la gravité de ces accusations, les autorités envisagent de saisir les instances compétentes pour les suites appropriées.



